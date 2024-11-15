Артиллеристы разбили "Градом" склад с боеприпасами ВСУ на донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня "Град" отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Юг" уничтожил склад с боеприпасами и часть личного состава ВСУ на донецком направлении спецоперации.
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