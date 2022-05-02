Виставка-ярмарок на підтримку України Виставка-ярмарок на підтримку України Один із готелів у передмісті Вашингтона організував благодійну виставку-ярмарок на підтримку України, запросивши місцевих художників Картини, ювелірні вироби, листівки, футболки, кружки з українською символікою та багато інших предмети були виставлені на продаж місцевими художниками на виставці-ярмарку, що відбулася в готелі Lorien у місті Олександрія у Вірджинії.