Когда речь заходит о путешествии в Объединенные Арабские Эмираты, многие представляют себе лишь пару открыточных видов — гигантский аквариум в торговом центре и устремлённую в небо башню Бурдж-Халифа.
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