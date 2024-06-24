Россиян призвали отказаться от трех популярных диет для похудения

Кетодиета, диета на гречке и интервальное голодание могут нанести серьезный вред здоровью. Об опасности этих популярных диет для похудения рассказала врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак в интервью радио Sputnik.
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