В Румынии подросток напал с ножом на учителя и 12-летнего ученика в школе уезда Бистрица-Нэсэуд. Оба пострадавших госпитализированы, их состояние стабильно.
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