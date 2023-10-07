Владимир Малов госпитализирован в тяжёлом состоянии.фото: vk.com/a_beglov--> В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова.
В Новой Каховке подорвали машину секретаря отделения «Единой России»
Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
И шо, в Новой Каховке бедной мине уже негде взорваться, что бы не попасть в единороса? Если бы в кого другого, то можно было бы и посочувствовать, а так .....
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1 д.
И
Ирина
Себе посочувствуй, идиот...Мозги набекрень...Да и с фамилией не совсем...
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22 час.
Boleslav Buljanowskij
А у тебя дура мозги правильные стоят??? Курица!
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18 час.
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