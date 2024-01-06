Вице-маршал Белл: Военная промышленность Украины сильно уступает российской

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье для Sky News выразил мнение о том, что украинская оборонная промышленность значительно уступает российской по мощности и подвержена риску из-за уязвимости перед ракетными ударами России.
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