Кадр из клипа Егора Крида "Милый ублюдок", реж. Никита Вильчинский, 2026 Певец Егор Крид оказался в центре скандала из-за использования в новом клипе "Милый ублюдок" одежды с переосмысленным образом героя советской военной драмы "Иди и смотри".
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