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Вадим Горшков: экономия из пара.

Вадим Горшков: экономия из пара.

В ежегодном отраслевом конкурсе концерна ´Белнефтехим´ на лучшее рационализаторское решение, кроме специалистов завода КГШ, которые в итоге оказались в числе призеров, от ´Белшины´ участвовали еще и представители ЗМШ.

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