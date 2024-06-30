Вадим Горшков: экономия из пара.

В ежегодном отраслевом конкурсе концерна ´Белнефтехим´ на лучшее рационализаторское решение, кроме специалистов завода КГШ, которые в итоге оказались в числе призеров, от ´Белшины´ участвовали еще и представители ЗМШ.
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