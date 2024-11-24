Хельмут Марко: У нас была четвёртая по скорости машина, но Макс всё равно побеждал

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко похвалил Макса Ферстаппена после того, как голландец обеспечил себе четвёртый чемпионский титул на Гран При Лас-Вегаса.
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