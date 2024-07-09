Александр Чернов под огнем ВСУ починил мост и обеспечил переправу товарищей

Мужество, решительность и высочайший профессионализм гвардии ефрейтора Александра Чернова, под шквальным огнем ВСУ восстановившего поврежденный элемент механизированного моста, позволили российским войскам успешно форсировать водную преграду и закрепиться на новых рубежах, 9 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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