Президент Пезешкиан: Иран хочет сделать мир свободным от ядерного оружия

Исламская Республика Иран хочет сделать мир свободным от ядерного оружия. С соответствующим заявлением выступил президент страны Масуд Пезешкиан на Саммите будущего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии