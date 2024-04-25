В ночь с 24 на 25 апреля в работах по уборке города были задействованы 24 единицы спецтехники

В ночь с 24 на 25 апреля в работах по уборке города были задействованы 24 единицы спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» механизированную уборку проезжей части продолжили пять поливомоечных машин, две пылеуборочные машины и три трактора.