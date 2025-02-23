Министр обороны Франции Лекорню запланировал визит в Украину в марте

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил о планах посетить Украину в марте. В ходе визита будет уделено внимание вопросу военных поставок Киеву и организации производства вооружения на территории Украины, сообщила газета Le Parisien.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии