Василий Анохин: Тысячи смолян отважно бились с врагом на берегах Волги

2 февраля вся наша страна отмечает годовщину победы в Сталинградской битве. Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих страницах в социальных сетях и в Телеграм-канале опубликовал посвященное этому событию сообщение.
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