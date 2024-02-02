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Смоленская Газета

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Василий Анохин: Тысячи смолян отважно бились с врагом на берегах Волги

Василий Анохин: Тысячи смолян отважно бились с врагом на берегах Волги

2 февраля вся наша страна отмечает годовщину победы в Сталинградской битве. Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих страницах в социальных сетях и в Телеграм-канале опубликовал посвященное этому событию сообщение.

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