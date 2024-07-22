Вы посещали запрещенный сайт: россиян предупредили о новом мошенничестве

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они стали пугать жертв штрафами за посещение запрещенных сайтов, пишет «Прайм» со ссылкой на главу отдела информационной безопасности «PGR agency» Юрия Бастрыкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии