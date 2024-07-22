Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Почему не в Уренгой. ..У ЦБ появится нов...
  • Maxim
    Хуснуллина заменить, а ипотеку - на ЖСК 3%, как в СССР..Хуснуллин предлож...
  • Maxim
    В Китае в офисе платят 12тыс. юаней, на производстве - 14 тыс. При этом юань стоит 12р., а не наоборот..В повышении зарпл...

Вы посещали запрещенный сайт: россиян предупредили о новом мошенничестве

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они стали пугать жертв штрафами за посещение запрещенных сайтов, пишет «Прайм» со ссылкой на главу отдела информационной безопасности «PGR agency» Юрия Бастрыкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх