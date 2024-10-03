На «Госуслугах» теперь можно подтвердить статус многодетной семьи

Такая возможность появилась с 1 октября Подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры теперь можно через QR-код из личного кабинета на портале «Госуслуги», передает «Мойка78».
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