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Италия построит самый длинный подвесной мост в мире

Италия построит самый длинный подвесной мост в мире

Мост через Мессинский пролив должен стать самым длинным подвесным мостом в мире. Проект соединения Сицилии с материковой Италией уже утвержден, а завершить строительство планируют в 2032–2033 годах, сообщает Express.

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