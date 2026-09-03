Захарова: выступление Путина на ВЭФ «мощно отзовется» за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что выступление главы государства Владимира Путина на пленарной сессии на ВЭФ «мощно отзовется за рубежом».
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