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НБА. 32+11+8 от Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Милуоки», «Голден Стэйт» взял верх над «Нью-Йорком» и другие матчи

В пятницу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят 11 матчей. «Филадельфия» продлила победную серию в домашней встрече с одним из лидеров Востока «Милуоки».

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