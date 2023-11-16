Региональный сосудистый центр отпраздновал 14-летнюю годовщину

<p style="text-align:justify"><strong>Региональный сосудистый центр Областной больницы начал свою работу в ноябре 2009 года, и до сих пор специалисты медицинской организации продолжают оказывать необходимую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)