Региональный сосудистый центр отпраздновал 14-летнюю годовщину

<p style="text-align:justify"><strong>Региональный сосудистый центр Областной больницы начал свою работу в ноябре 2009 года, и до сих пор специалисты медицинской организации продолжают оказывать необходимую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.