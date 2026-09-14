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Царьград

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В Кемерове продают здание с магазином за 400 млн рублей

В Кемерове продают здание с магазином за 400 млн рублей

На одном из популярных онлайн-сервисов появилось объявление о продаже коммерческого объекта. Продаётся двухэтажное здание на улице Марковцева, 20, общая площадь которого составляет свыше 5 тыс.

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