Полиция сообщает о крупной сумме денег, незаконно ввезенной в Молдову из России

Сотрудники Таможенной службы совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований под руководством PCCOCS объявляют о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды около 130 000 долларов США (более 2 300 000 леев), ввезенных в Республику Молдова пассажирами, прибывшими из Москвы.