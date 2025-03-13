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В аэропорту Пулково отменены 8 рейсов и задержаны 3

В аэропорту Пулково отменены 8 рейсов и задержаны 3

В санкт-петербургском аэропорту Пулково восемь рейсов отменены и три задержаны. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс компании «Аэрофлот» в Москву, вылет которого был запланирован на 7 утра, отменен, также как и рейс на 8 утра, 9 утра и 10 утра.

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