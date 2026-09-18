Оружейных дел мастерам. Душевные поздравления с Днем оружейника в стихах и прозе

День оружейника в России отмечают 19 сентября. Это довольно молодой праздник. К его появлению приложил руку знаменитый российский конструктор, создатель всемирно известного стрелкового оружия, уроженец Алтайского края Михаил Калашников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым