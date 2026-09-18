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Оружейных дел мастерам. Душевные поздравления с Днем оружейника в стихах и прозе

Оружейных дел мастерам. Душевные поздравления с Днем оружейника в стихах и прозе

День оружейника в России отмечают 19 сентября. Это довольно молодой праздник. К его появлению приложил руку знаменитый российский конструктор, создатель всемирно известного стрелкового оружия, уроженец Алтайского края Михаил Калашников.

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