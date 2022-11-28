Интересные места для бюджетного отдыха

Как известно, счастье заключается не в самих деньгах, а в возможностях, которые они дают. Последние годы все больше людей с готовностью меняют престижную должность на свободный график, позволяющий путешествовать и проводить больше времени с семьей.
Как известно, счастье заключается не в самих деньгах, а в возможностях, которые они дают. Последние годы все больше людей с готовностью меняют престижную должность на свободный график, позволяющий путешествовать и проводить больше времени с семьей.
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