В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера

В Запорожской области вводится режим ЧС техногенного характера, заявил губернатор региона Евгений Балицкий после внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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