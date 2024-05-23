Инцидент во время рейса Лондон - Сингапур был вызван самым опасным видом турбулентности

Атмосферные турбулентности, подобные тем, которые стали причиной гибели пассажира во время полета рейса Singapore Airlines во вторник, представляют собой явление, которое иногда трудно предсказать и которое, по мнению экспертов, усиливается из-за изменения климата, сообщает AFP в среду.