Isar Aerospace построит канадскую площадку для запусков ракеты Spectrum

7 июля 2026 года немецкий космический стартап Isar Aerospace и канадский оператор Spaceport Nova Scotia — компания Maritime Launch Services — подписали контракт на строительство выделенного стартового комплекса для ракеты-носителя Spectrum близ посёлка Кансо в провинции Новая Шотландия.
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