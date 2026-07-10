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Isar Aerospace построит канадскую площадку для запусков ракеты Spectrum

Isar Aerospace построит канадскую площадку для запусков ракеты Spectrum

7 июля 2026 года немецкий космический стартап Isar Aerospace и канадский оператор Spaceport Nova Scotia — компания Maritime Launch Services — подписали контракт на строительство выделенного стартового комплекса для ракеты-носителя Spectrum близ посёлка Кансо в провинции Новая Шотландия.

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