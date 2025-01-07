Астраханские стражи правопорядка привезли подарки детям поселка Чертково Ростовской области

Сотрудники Сводного отряда полиции № 5 УМВД России по Астраханской области, находящиеся в служебной командировке по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории Ростовской области, приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
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