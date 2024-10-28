Сплошные «не те двери», пустые залы, потеря уважения: закат Филиппа Киркоров и почему я считаю, что его карьера рушится

Здравствуйте! Насколько же крепким оказался самопровозглашенный король российской эстрады! Сколько бы не было на него жалоб, исков, доносов от различных общественников, негатива от зрителя - он всегда выходит сухим из воды, участвует во всех шоу и концертах, сидит в жюри и т.