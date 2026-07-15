«Справятся с «Геранями»: истребитель Rafale оснастили противодроновыми ракетами

В октябре прошлого года начальник штаба ВВС Франции генерал Жером Белланже настаивал на необходимости оснащения истребителей Rafale и Mirage 2000D RMV недорогими средствами поражения беспилотников-камикадзе, таких как иранский Shahed-136 или российская «Герань», используемых для нанесения ма.