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«Справятся с «Геранями»: истребитель Rafale оснастили противодроновыми ракетами

«Справятся с «Геранями»: истребитель Rafale оснастили противодроновыми ракетами

В октябре прошлого года начальник штаба ВВС Франции генерал Жером Белланже настаивал на необходимости оснащения истребителей Rafale и Mirage 2000D RMV недорогими средствами поражения беспилотников-камикадзе, таких как иранский Shahed-136 или российская «Герань», используемых для нанесения ма.

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