Появились фото с места подрыва на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области

Напомним, о новом инциденте стало известно сегодня, 1 июня, в районе 11 часов дня. По данным телеграм-канала «Baza», несколько взрывов имели место быть в районе 10:50, тогда по перегону ехал локомотив с двумя вагонами.
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