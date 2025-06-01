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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Появились фото с места подрыва на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области

Появились фото с места подрыва на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области

Напомним, о новом инциденте стало известно сегодня, 1 июня, в районе 11 часов дня. По данным телеграм-канала «Baza», несколько взрывов имели место быть в районе 10:50, тогда по перегону ехал локомотив с двумя вагонами.

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