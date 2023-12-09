Фигурист Ягудин назвал издевательством решение МОК по допуску россиян на ОИ-2024

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин резко высказался о запоздалом решении Международного комитета (МОК) допустить российских спортсменов до летней Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе.
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