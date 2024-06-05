Тайна Набиуллиной. Она училась в США - там, где и Навальный?

Natalija Osminina Но это же было понятно с самого начала!! Когда Горбачев и Ельцин поставили ЦБ РФ под ФРС. Это просто американский филиал. И иначе и быть не могло, раз Россия стала колонией США.

лл лина любимцева Да я как-то не вникала в это все... Но когда увидела, как принимали Набиуллину в Госдепе, потом дела ее в ЦБ припомнила, и сразу все поняла.