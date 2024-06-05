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Тайна Набиуллиной. Она училась в США - там, где и Навальный?

Тайна Набиуллиной. Она училась в США - там, где и Навальный?

Знаете, что объединяло Навального и Набиуллину? Многие наверняка в курсе, что Навальный в свое время прошел обучение по программе Yale World Fellows Program в США.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Но это же было понятно с самого начала!! Когда Горбачев и Ельцин поставили ЦБ РФ под ФРС. Это просто американский филиал. И иначе и быть не могло, раз Россия стала колонией США.
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13 час.
лл
лина любимцева
Да я как-то не вникала в это все... Но когда увидела, как принимали Набиуллину в Госдепе, потом  дела ее в ЦБ припомнила,  и сразу все поняла.
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13 час.
Natalija Osminina
И так почти все россияне. И сколько писала на МТ- бесполезно, одни оскорбления. А, ведь, Ельцин продав ЦБ РФ - США в 1991 году, в 1994 году сдал США и ядерную кнопку России. И всем было пофиг. Страна - колония США, а все были уверены, что она суверенна)))  Ну, хоть спасибо Путину, он о ядерной кнопке позаботился. Скоро позаботится и о ЦБ РФ)))
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12 час.

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