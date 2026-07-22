В Ирландии нашли сотню скелетов заморённых младенцев из католического приюта

Под асфальтом и в канализации: криминалисты раскопали тайное кладбище приюта.В Ирландии криминалисты и археологи обнаружили останки почти ста младенцев при раскопках на территории бывшего католического приюта матери и ребёнка в городке Туам (графство Голуэй).