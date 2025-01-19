В голодные 90-е Алексей Гуськов взял на себя заботу о старшем сыне: «И покормлю, и постираю, и спать уложу»

Алексей Гуськов, пожалуй, один из самых разноплановых актеров отечественного кино. И хоть в копилке его ролей больше отрицательных персонажей, зритель обожает Алексея Геннадьевича и всегда с удовольствием наблюдает за его игрой.
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