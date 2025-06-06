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Царьград

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Подрыв железнодорожных путей в Белгородской области: с рельсов сошёл тепловоз – что известно

Подрыв железнодорожных путей в Белгородской области: с рельсов сошёл тепловоз – что известно

Пострадавших нет, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Белгородской области произошёл ещё один инцидент с подрывом железнодорожных путей, в результате чего с рельсов сошёл тепловоз.

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