Япония предложит США решение проблем с редкоземельными элементами

Япония предлагает Штатам свои методы решения дефицита редкоземельных металлов, возникшего на фоне ограничений со стороны Китая, пишет Yahoo Japan, отмечая, что Страна восходящего солнца столкнулась с подобными мерами со стороны соседа еще в 2010 году.
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