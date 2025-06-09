Япония предложит США решение проблем с редкоземельными элементами

Япония предлагает Штатам свои методы решения дефицита редкоземельных металлов, возникшего на фоне ограничений со стороны Китая, пишет Yahoo Japan, отмечая, что Страна восходящего солнца столкнулась с подобными мерами со стороны соседа еще в 2010 году.