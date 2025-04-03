Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине сделали громкое заявление о РФ и США

На Украине сделали громкое заявление о РФ и США

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику США по украинскому кризису и попытки Вашингтона наладить отношения с Москвой.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Они же с Британией столетний договор о защите заключили, на фиг им теперь США))
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19 час.
Александр Шедный
А что, мнение &quot;Кулёмы&quot; кто-нибудь спрашивал? Пусть тихо сидит и ждёт трибунала.
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14 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Эта тупорылая хулепа куда- то лезет
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1 час.
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