Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику США по украинскому кризису и попытки Вашингтона наладить отношения с Москвой.
На Украине сделали громкое заявление о РФ и США
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Они же с Британией столетний договор о защите заключили, на фиг им теперь США))
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19 час.
Александр Шедный
А что, мнение "Кулёмы" кто-нибудь спрашивал? Пусть тихо сидит и ждёт трибунала.
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14 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Эта тупорылая хулепа куда- то лезет
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1 час.
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