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Елизавета Боярская обратилась к россиянам: “Хочу, чтобы люди жили в мире и согласии”

Елизавета Боярская обратилась к россиянам: “Хочу, чтобы люди жили в мире и согласии”

Актриса Елизавета Боярская, известная тягой к благотворительности, в свой день рождения обратилась к подписчикам с необычной просьбой.

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