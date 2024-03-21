Оториноларинголог Маневич: ковыряние в носу может привести к болезням

РИАМО - 21 мар. При ковырянии в носу возникает риск повреждения слизистой оболочки носа, что может привести к кровотечениям и болезням, сообщил РИАМО врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.