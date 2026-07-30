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Всё о женщинах

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Волочкова захотела сделать пересадку бровей

Волочкова захотела сделать пересадку бровей

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова захотела сделать необычную процедуру. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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