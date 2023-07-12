Военное обозрение

3 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .НАТО потребовала ...
  • Jimm Beatle
    Три раза ха-ха-ха МТ-ЛБ это советская разработка, Украина как и все бывшие республики СССР используют советские разра...«Русские копируют...
  • Серж Южанин
    Надо турку трубку подарить!Президент Турции ...

«Пора расчехлять наши арсеналы негуманного оружия»: Медведев прокомментировал обстрел ВСУ города Токмак кассетными боеприпасами

«Пора расчехлять наши арсеналы негуманного оружия»: Медведев прокомментировал обстрел ВСУ города Токмак кассетными боеприпасами

Иллюстративное изображение Находит своё подтверждение информация о том, что украинские войска осуществили обстрел российского города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений МакЛауд
опять фонтан забулькал. Надо давно уже отработать по англии с пендосией, а не расчехлять, чего там у тебя негуманного.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх