Начнет давить на Путина: всплыл сценарий президентства Трампа

Если Дональд Трамп станет президентом США, он не будет так активно финансово помогать Украине, как это делает администрация Джо Байдена, считает советник президента американского Фонда наследия Джеймса Карафано.
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