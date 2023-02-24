Успешный тест: Десятки компаний будут работать только 4 дня в неделю

Десятки компаний приняли участие в крупнейшем из когда-либо проводившихся эксперименте по тестированию четырехдневной рабочей недели, и большинству начальников и сотрудников она так понравилась, что они решили продолжать работать в том же духе.
Десятки компаний приняли участие в крупнейшем из когда-либо проводившихся эксперименте по тестированию четырехдневной рабочей недели, и большинству начальников и сотрудников она так понравилась, что они решили продолжать работать в том же духе.
Свежие комментарии