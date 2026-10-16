В сентябре 2026 года российский крипторынок получил возможность выйти из тени. Обязательным условием для этого является создание полноценной регулируемой инфраструктуры.
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