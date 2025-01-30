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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руни о Рэшфорде: «Он уже не тот, Маркусу нужно покинуть «МЮ» ради нового начала. Тренер публично говорит, что ты неправильно тренируешься, – это безумие»

«Я разговаривал с Маркусом пару раз и поделился с ним своими мыслями и чувствами о том, что ему нужно покинуть клуб, потому что, что бы ни происходило в его жизни и в «Манчестер Юнайтед», он уже не тот.

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