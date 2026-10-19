Перешли другу, который покинул Омск. Наша новая серия ностальгирующих открыток про город. В ней показываем, что жизнь состоит из моментов, которые мы часто не замечаем.
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