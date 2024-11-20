Актриса Грибок: в случае кризиса в актерской карьере не стоит впадать в ступор

Актерам, которые оказываются в кризисной ситуации в карьере, важно не впадать в ступор. Об этом НСН рассказала актриса, блогер, основатель Школы менеджмента киноактера и сервиса по подбору актеров AKTERAM.
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